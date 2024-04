Big Breaking : राजनयिक तनाव के बीच कनाडा का बड़ा फैसला, भारतीय कर्मचारियों को कई डिप्लोमैटिक मिशनों से हटाया

नई दिल्ली
Apr 14, 2024

Canada removed Indian staff from its diplomatic missions in India : कनाडा ( Canada) ने कई भारतीय कर्मचारियों को भारत में अपने राजनयिक मिशनों ( Diplomatic Missions ) से हटा दिया है । इसके अलावा मुंबई ( Mumbai), चंडीगढ़ ( Chandigarh) और बेंगलूरु ( Banaglore) स्थित कनाडाई वाणिज्य दूतावासों के सभी कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है।

Canada removed Indian staff from its diplomatic missions in India : कनाडाई उच्चायोग ( Canadian High Commission ) के जनसंपर्क कार्यालय ने कहा कि भारत की ओर से कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद यह निर्णय आया है। दरअसल, पिछले साल भारत ने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के राजनयिकों की संख्या बराबर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कहा गया था कि भारत में अतिरिक्त कनाडाई राजनयिक हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं।