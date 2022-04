Pakistan: पंजाब असेंबली में हंगामा, नेताओं के बीच मारपीट, डिप्टी स्पीकर से भी बदसलूकी

Chaos in Pakistan Punjab Assembly: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधानसभा में PTI और PML-N के विधायकों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान विधायकों ने डिप्टी स्पीकर पर भी हमला बोल दिया जिन्हें किसी तरह बचाया गया।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के विधानसभा में शनिवार को जोरदार हंगामे के साथ-साथ मारपीट भी हुई। इस दौरान इमरान खान की पार्टी PTI और शाहबाज शरीफ की पार्टी PML-N के विधायक एक दूसरे से आपस में भीड़ गए। इस हमले की चपेट में पंजाब विधानसभा के स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी भी आए जिनपर लोटा फेंक कर हमला किया गया। बता दें कि 16 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए मतदान होने थे और इसी की अध्यक्षता करने डिप्टी स्पीकर सदन पहुंचे थे। इस पूरे हंगामे से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पाकिस्तानी नेताओं के हिंसक बर्ताव को देख सकते हैं।

Chaos in Pak's Punjab Assembly as PTI Members Beat Up Deputy Speaker