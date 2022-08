ताइवान यात्रा के बाद चीन ने नैंसी पेलोसी पर लगाया प्रतिबंध, भारत ने कहा- लद्दाख सीमा से दूर रहे चीनी फाइटर जेट

अमरीका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी का ताइवान दौरा पूरा होने के कुछ ही घंटों में चीन ने अपने 27 युद्धक विमान ताइवान के ‘एयर डिफेंस जोन’ में भेज दिए। साथ ही चीन ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए अमरीकी संसद की स्पीकर को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है।

चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। इससे नैंसी पेलोसी का ताइवान दौरा पूरा होने के कुछ ही घंटों में चीन ने अपने 27 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस जोन में तैनात कर दिए। चीन और ताइनवान के इस तनाव के बीच भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने चीन को साफ कहा है कि वो अपने सभी फाइटर जेट भारत की लद्दाख सीमा से दूर रखे। अमरीकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन और अमरीका के बीच तनाव बढ़ गया है।

