चीन में कोरोना से हाहाकार, अब तो घर से निकलने, सामान की डिलीवरी लेने पर भी रोक

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। भारत के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वैरिएंट कहर बरपा रहा है। खास तौर पर चीन में इन दिनों हालात काफी खराब हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ के बीच यहां घरों से निकलना तो दूर डिलीवरी लेने पर भी रोक लगा दी गई है।

Published: May 10, 2022 02:22:20 pm

कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इसका खतरा बढ़ने लगा है। भारत के साथ-साथ आस-पास के देशों में भी कोविड-19 के नए मामलों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास तौर पर चीन में कोविड का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि यहां सख्त लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। सरकार लगातार कोरोना को काबू करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा रही है, बावजूद इसके रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा। नतीजा यह है कि अब लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोग घरों में कैद होने के साथ-साथ अब होम डिलीवरी भी नहीं ले पा रहे हैं।

Coronavirus In China Tightened Covid Curbs In Shanghai and Beijing