दिल्ली में कोविड मामलों ने बढ़ाई चिंता, जल्द लग सकता है कर्फ्यू, जानिए क्या कहता है GRAP का नियम

देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए मामलों के साथ-साथ पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जल्द ही राजधानी में कर्फ्यू लगाया जा सकता है।

कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में रोजाना मामलों में बढ़ोतरी ने केंद्र के साथ राज्यों की भी चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि, कुछ इलाकों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस वक्त देशभर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों की वजह से हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां रोजाना 1000 से ज्यादा कोविड-19 के केस दर्ज किए जा रहे हैं। यही नहीं यहां पर पॉजिटिविटी रेट में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि, जल्द ही राजधानी दिल्ली में सरकार दोबारा कर्फ्यू लगा सकती है। अब देखना ये है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा या फिर वीकेंड कर्फ्यू।

Corona Positivity Rate Rising In Delhi May Curfew Impose Soon Know what GRAP Rule