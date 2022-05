देश में दिल्ली बना कोरोना का हॉट स्पॉट, सबसे ज्यादा मामलों ने बढ़ाई चिंता

देशभर में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नए मामलों के साथ-साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है वहीं कुछ पाबंदियां भी दोबारा लागू की गई हैं। फिलहाल देशभर में सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में दर्ज किए जा रहे हैं।

Published: May 03, 2022 12:01:12 pm

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अब भी जारी है। चौथी लहर की आहट के बीच देश के कई इलाकों में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। पहले जहां देश में महाराष्ट्र कोविड के मामलों में सबसे आगे रहता था, वहीं चौथी लहर की आशंका के बीच दिल्ली हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां लगातार 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले रजिस्टर किए जा रहे हैं। यही नहीं दिल्ली में तेजी से कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि, गंभीर मामले सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसे में चिंता की ज्यादा बात नहीं है।

Coronavirus Delhi Become Hot Spot In India Registered maximum Cases last 24 hours