ट्रंप सरकार के कैबिनेट से पाकिस्तान को हुई टेंशन, भारत कनेक्शन बना परेशानी की वजह

Donald Trump and Shehbaz Sharif

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections) में बड़ी जीत हासिल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने व्हाइट हाउस में वापसी का रास्ता साफ कर लिया है। चुनाव में जीत के बाद अब ट्रंप अमेरिका (United States Of America) के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। 20 जनवरी, 2025 को ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे और उनकी शपथ ग्रहण के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह आयोजन अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग (US Capital Building) में होगा, जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में स्थित है। ट्रंप की सरकार बनते ही नए कैबिनेट का भी गठन होगा और अलग-अलग मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी अलग-अलग सदस्यों को मिलेगी। ट्रंप ने अपने प्रशासन के लिए कई सदस्यों को चुन लिया है। हालांकि ट्रंप का कैबिनेट अब पाकिस्तान (Pakistan) की चिंता की वजह बन गया है।