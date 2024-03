जापान में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर रही 4.7 तीव्रता

कितनी रही भूकंप की गहराई?



जापान में आज आए इस भूकंप की गहराई 25.4 किलोमीटर रही।





On 2024-03-13, at 07:08:44 (UTC), there was an earthquake around 85 km E of Isen, Japan. The depth of the hypocenter is about 25.4km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 4.7.https://t.co/MZEFQxrB6X pic.twitter.com/l2LJhJ4fCO