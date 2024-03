पाकिस्तान में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर रही 5.4 की तीव्रता

कितनी गहराई पर आया भूकंप?



पाकिस्तान में आज आए इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey - USGS) ने भी इसकी पुष्टि की।





On 2024-03-19, at 00:35:19 (UTC), there was an earthquake around 67 km WNW of Nushki, Pakistan. The depth of the hypocenter is about 10.0km, and the magnitude of the earthquake is estimated to be about 5.4.https://t.co/sFrK2CkB1d pic.twitter.com/2qA9dqk3uZ