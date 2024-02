नीदरलैंड के पूर्व पीएम ने पत्नी के साथ हाथ में हाथ डाले ली अंतिम सांस

नई दिल्लीPublished: Feb 10, 2024 04:52:11 pm Submitted by: Tanay Mishra

Dries van Agt with wife Eugenie van Agt-Krekelberg

नीदरलैंड्स (Netherlands) के पूर्व प्रधानमंत्री ड्रीस वैन एग्ट (Dries Van Agt) और उनकी पत्नी यूजिनी वान एग्ट-क्रेकेलबर्ग (Eugenie Van Agt-Krekelberg) का निधन एक-साथ हुआ। दोनों ने एक-साथ हाथ में हाथ डाले अंतिम सांस ली, जिसकी जानकारी उनके परिवार ने दी। ऐसे में मन में सवाल आना लाज़िमी है कि दोनों ने मरते समय एक-दूसरे का हाथ कैसे थामा और दोनों ने एक साथ अंतिम सांस कैसे ली? दरअसल दोनों की मृत्यु का फैसला उन दोनों ने खुद लिया था।