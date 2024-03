Pakistan: पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी ISI पर मचा बवाल, इधर सुप्रीम कोर्ट परेशान तो उधर इमरान खान ने मांग डाला चीफ जजों का इस्तीफा

भारत की दुश्मन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तक इससे परेशान हो गए हैं। इनके चीफ जजों ने ISI को लेकर एक बयान दिया था। जिसके बाद जेल में बंद इमरान खान ने उनका इस्तीफा मांग लिया।

Imran Khan demands resignation of Supreme Court and High Court judges regarding ISI in Pakistan