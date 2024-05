UNSC में भारत को स्थायी सदस्य सीट ? मोदी है तो मुमकिन है : एस जयशंकर

India will get permanent member seat at UNSC : भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर Foreign Minister S Jaishankar ने कहा कि अगर देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री हो, जिसे कोई ‘ना’ न कह सके तो भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य सीट जल्द मिल जाएगी। उन्होंने मोदी PM Modi के प्रधानमंत्री होने के कारण इसे संभव बताया।

नई दिल्ली•May 05, 2024 / 05:47 pm• M I Zahir

UNSC Permanent Member seat of india

India gets permanent member seat in UNSC NEWs in Hindi : विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S Jaishankar) ने रविवार को दोहराया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्य की सीट मिलेगी और यह तेजी से होगा, अगर देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री हो, जिसे कोई ‘न’ नहीं कह सके। उन्होंने नरेंद्र मोदी (PM Modi) के प्रधानमंत्री रहते ऐसा होना संभव बताया।

विश्वास है कि हम सदस्य बनेंगे विदेश मंत्री ने ओडिशा के कटक में एक संवाद सत्र के दौरान कहा, “यह एक बहुत ही कठिन समय है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस पर भरोसा करते हैं? आप इस देश का प्रभारी किसे देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि इस देश को इस चुनौती से कौन निकालेगा? और आपने सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा। मुझे विश्वास है कि हम सदस्य बनेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा, जिसे दुनिया ना नहीं कह सकती, तो हम तेजी से सदस्य बनेंगे और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं।” अमरीका ने की समर्थन की पेशकश उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से देश की खोज को गति मिली है। अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधारों के लिए समर्थन की भी पेशकश की है। यूएनएससी ( UNSC) 15 सदस्य देशों से बनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) 15 सदस्य देशों से बनी है, जिसमें वीटो शक्ति वाले पांच स्थायी सदस्य और दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं। यूएनएससी के पांच स्थायी सदस्यों में चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमरीका शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को यूएनजीए की ओर से 2 साल के लिए चुना जाता है। भाजपा ने कसम खाई है लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले, भाजपा ( BJP) ने ‘संकल्प पत्र’ नाम से अपने चुनावी घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में देश के लिए स्थायी सदस्यता हासिल करने की कसम खाई है। भाजपा ने 14 अप्रल को जारी अपने घोषणापत्र में कहा है, “हम वैश्विक निर्णय लेने में भारत की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” कभी-कभी चीजें उदारता से नहीं दी जाती विदेश मंत्री जयशंकर ने इससे पहले जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बढ़ते वैश्विक समर्थन पर जोर दिया था और कहा था कि कभी-कभी चीजें उदारता से नहीं दी जाती हैं, और किसी को उन्हें जब्त करना पड़ता है। भारत को वहां होना चाहिए उन्होंने कहा, “हर गुजरते साल के साथ, दुनिया में यह भावना बन रही है कि भारत को वहां होना चाहिए, और मैं उस समर्थन को महसूस कर सकता हूं… दुनिया आसानी से और उदारता से चीजें नहीं देती है; कभी-कभी आपको उन्हें लेना पड़ता है। UNSC में भारत के लिए स्थायी सीट के बारे में एक प्रश्न पर उन्होंने यह टिप्पणी महाराष्ट्र के नागपुर में ‘मंथन’: टाउनहॉल बैठक में की। यह भी पढ़ें Israel-Hamas War: इजराइली हमले में हमास के कमांडर को मौत के घाट उतारा पढ़ना जारी रखे