Iran-Israel Conflict : इज़राइल के खिलाफ ईरान का प्लान 'ट्रिपल H', एक झटके में खत्म हो जाएगा खेल!

इज़राइल से लड़ने के लिए बना हिज़्बुल्लाह संगठन

Israel Iran Conflict News in Hindi : रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हिज़्बुल्लाह (Hezbollah fighters) एक बहुत शक्तिशाली उग्रवादी समूह (Hezbollah Lebanese Shia Islamist political party militant group) है,जो खुद को 'अल्लाह की पार्टी' कहता है और यह एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल है, जिसका नेतृत्व 1992 से महासचिव हसन नसरुल्लाह (Hassan Nasrullah )ने किया है। हिज़्बुल्लाह की अर्धसैनिक शाखा जिहाद परिषद Jihad Council) है, और इसकी राजनीतिक शाखा लेबनानी संसद में लॉयल्टी टू द रेसिस्टेंस ब्लॉक पार्टी (Loyalty to the Resistance Bloc party) है।