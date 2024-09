मुसलमान क्यों रखते हैं दाढ़ी, यह है इसके पीछे बड़ा राज़,जानिए

दरअसल इस्लाम में दाढ़ी (Beard) रखने को सुन्नत यानि पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) की परंपरा( Islamic Perspectives on Beard) माना जाता है। यह पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (Eid e milad un nabi) के आदेशों का पालन करना है। इस्लाम में दाढ़ी रखने से नास्तिकों से अलग दिखा जा सकता है। दाढ़ी रखने का अपना अंदाज़ और शैली होती है। कुरान में अल्लाह की बात मानने और अल्लाह के रसूल ( Bara Wafat) की बात मानने का स्पष्ट निर्देश है। दाढ़ी रखने को लेकर कुछ और बातें अहम ​हैं।

दाढ़ी रंगना दाढ़ी रंगने का रुचि हर किसी का व्यक्तिगत फैसला है। ज़्यादातर मुस्लिम अपनी दाढ़ी को लाल या नारंगी रंग में कर लेते हैं। सलफ़ी विचारधारा के कुछ लोग अपनी दाढ़ी को कई रंगों की मेहंदी से रंगते हैं। दाढ़ी रखने का चलन मिस्र में होस्नी मुबारक के शासन खत्म होने के बाद बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था।

दाढ़ी की अहमियत मुस्लिम हदीस के अनुसार ‘दाढ़ी बढ़ाना प्रकृति के लक्षणों में से एक है।’ दाढ़ी बढ़ाना भी पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) का तरीका था , और पवित्र कुरान ( Quran) कहता है कि यदि आप अल्लाह से प्रेम करते हैं तो पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) का अनुसरण करें तो अल्लाह भी आपसे प्रेम करेगा ( सूरह 3: आयत 32 )

दाढ़ी से जुड़े तीन पहलू दाढ़ी पुरुष शरीर रचना का एक हिस्सा है जो पुरुष को सुन्दर बनाती है, सम्मान देती है और उसे सुशोभित करती है। (यह तभी संभव है जब इसे अच्छी तरह से ट्रिम रखा जाए)। दाढ़ी मनुष्य के नर लिंग की जैविक विशेषताओं का एक स्वाभाविक अंतर्निहित हिस्सा है, इसका उद्देश्य नर और मादा के बीच अंतर करना है। यह निष्कर्ष भी तार्किक तर्क और बुद्धि से ही निकाला गया है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो मनुष्य को अन्य पशु प्रजातियों से अलग करती है। हमारे दादा आदम (अ.स.) की प्रार्थना के उत्तर में अल्लाह तआला ने दाढ़ी को पुरुषों का एक स्वाभाविक गुण बना दिया है, एक ऐसा गुण जो क़यामत के दिन तक बना रहेगा। सांकेतिक रूप से महत्व अल्लामा मजलिसी (अल्लाह उनकी आत्मा पर रहम करे) ने अपनी पुस्तक बिहार उल अनवार (प्रकाश के सागर) के खंड 16 में इब्न मसूद के अधिकार पर एक कथन उद्धृत किया है जिसमें इस्लाम के पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) फरमाते हैं: अल्लामा मजलिसी (अल्लाह उनकी आत्मा पर रहम करे) ने अपनी पुस्तक बिहार उल अनवार (प्रकाश के सागर) के खंड 16 में इब्न मसूद के अधिकार पर एक कथन उद्धृत किया है जिसमें इस्लाम के पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) फरमाते हैं:

“जब अल्लाह, धन्य, दयालु ने आदम (अस) का पछतावा स्वीकार कर लिया, जिब्रील आदम (अस) के पास आए और कहा, “अल्लाह आपको एक (लंबी) उम्र दे और आपको खूबसूरती दे” तब हज़रत आदम (अस) ने कहा, “मैं समझता हूं कि आपके लंबे जीवन का क्या मतलब है, हालांकि, मैं यह नहीं समझता कि आप सुंदरता से क्या मतलब रखते हैं” इस तरह, अल्लाह, का शुक्रिया अदा करते हुए, वह सज्दे में चले गए और जब उन्होंने इससे अपना सिर उठाया, तो उन्होंने एक दुआ की और कहा, जब जिब्रील (अ.स.) ने यह सब देखा, तो उन्होंने पवित्र पैग़ंबर हज़रत आदम (अ.स.) की दाढ़ी को छुआ और कहा, “यह तुम्हारी अपने रब से की गई दुआ के जवाब में है, और यह तुम्हें और तुम्हारी संतान को क़यामत तक के लिए दी गई है।”

दाढ़ी न रखना अल्लाह के ख़िलाफ़ इस तथ्य को साबित करना कि दाढ़ी मुंडवाना वास्तव में “अल्लाह की रचना में परिवर्तन” माना जाता है। यह साबित करना कि सृष्टि में होने वाला हर “परिवर्तन” वास्तव में अवैध माना जाता है। सिवा इसके कि जब “परिवर्तन” के मुद्दे को इस्लामी शरिया के नियमों में से किसी दूसरे नियम प्रतिस्थापित किया जाता है जिसे नियम से छूट माना जाता है। जहां तक पहले पहलू का सवाल है, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि दाढ़ी के मुंडन को अल्लाह से प्राकृतिक रूप से बनाई गई चीज़ों के संबंध में एक अप्राकृतिक परिवर्तन लाने के रूप में देखा जाता है। इस रिवायत से यह स्पष्ट है कि अल्लाह तआला ने आदम (अ.स.) को दाढ़ी के रूप में जो खूबसूरती दी, वह क़यामत तक उनके और उनकी संतान के लिए बनी रहेगी।जहां तक पहले पहलू का सवाल है, इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं है कि दाढ़ी के मुंडन को अल्लाह से प्राकृतिक रूप से बनाई गई चीज़ों के संबंध में एक अप्राकृतिक परिवर्तन लाने के रूप में देखा जाता है।

इसका कारण यह होगा कि दाढ़ी को अल्लाह अपने पवित्र पैग़ंबर हज़रत आदम (अ.स.) के लिए श्रृंगार और सुंदरता की चीज़ मानता है। इसके अलावा, न केवल आदम (अ.स.) के लिए बल्कि उनके पुरुष संतान के लिए भी हिसाब के दिन तक श्रृंगार और सुंदरता की चीज़ है।

इस्लामी शरीयत इसके आधार पर दाढ़ी में किसी भी तरह का अप्राकृतिक परिवर्तन इस्लामी शरीयत के भीतर निषिद्ध और गैर कानूनी माना जाएगा, सिवा इसके कि जब नियम में छूट पिछले नियम को खत्म कर दे।

दूसरे पहलू के लिए, किसी के लिए आयत के उस हिस्से की व्याख्या करना उचित होगा जहां “अल्लाह की रचना में परिवर्तन” का उल्लेख हर प्रकार के परिवर्तन के रूप में किया गया है।

नियम में छूट हालांकि, ऐसे मामलों में जहां शरीयत के भीतर से दूसरे नियम, नाखूनों की छंटाई, सिर के बालों की छंटाई, दाढ़ी और मूंछों की छंटाई जैसे “हर परिवर्तन” का हिस्सा माने जाने वाले कार्यों को छूट देते हैं (muslim keep beard but no mustache), परिवर्तन का नियम यहां लागू नहीं होगा। इसलिए, उपर्युक्त परिवर्तनों को पहले उल्लेखित आयत की व्याख्या का हिस्सा नहीं माना जाएगा, बल्कि वे शरीयत के भीतर से नियम में छूट के नियम पर आधारित होंगे।

नियम से छूट या नहीं ऊपर बताई गई आयत के निहितार्थ “अप्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन” पर लागू होते हैं, न कि छूट के नियमों के कारण होने वाले परिवर्तन पर। इस प्रकार, टैटू या नेल वार्निश जैसी चीज़ों को अप्राकृतिक परिवर्तन करने वाली चीज़ों के रूप में मानना ​​अनुचित है, इसलिए, उन्हें गैर कानूनी कार्य मानना ​​भी गलत होगा। इसका कारण यह है कि आयत में निहित रूप से प्राकृतिक शारीरिक स्थिति के परिवर्तन का उल्लेख है, किसी अन्य का नहीं। तफ़सीर अल-क़ुम्मी में , इमाम जाफ़र अल-सादिक (अ.स.) एक व्याख्या देते हैं जो नियम से छूट का उल्लेख करती है।

अल्लाह के शब्द “धर्म में उससे बढ़ कर कौन अच्छा है जो अल्लाह के सामने झुक जाए, दया से पेश आए और इब्राहीम के समूह (इब्राहीमी शरियत यानि इस्लाम) का अनुसरण करें,, जो कि सच्चे हैं? अल्लाह ने इब्राहीम को अपना अंतरंग मित्र बनाया।” (सूरह अल-निसा/ 4:125 )

यह है हुक्म इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिवायत दाढ़ी मुंडवाने को हराम करार दे रही है, इसका कारण यह है कि लोगों को हज़रत अली (अ.स.) द्वारा इस तरह से कड़ी फटकार लगाना सिर्फ़ इस बात की ओर इशारा करता है कि एक हराम काम किया जा रहा था, और उस समय के इमाम का यह पवित्र कर्तव्य था कि ऐसी बुराई से मना करें और भलाई का हुक्म दें।



नाजाइज़ या नाजाइज़ इस रिवायत की छानबीन कर के हम समझते हैं कि अगर जिन लोगों को फटकार लगाई जा रही थी उनके काम हराम नहीं थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कम से कम उनके कामों को नाजाइज़ काम तो माना ही जाएगा, लेकिन नाजाइज़ काम करने की वजह से अल्लाह के प्रकोप से किसी का बंदर बन जाना कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए यह लाज़िमी है कि रिवायत में जिस तरह के काम का ज़िक्र किया गया है (यानी दाढ़ी मुंडवाना) उसे सिर्फ़ नाजाइज़ काम ही माना जा सकता है, ना कि सिर्फ़ नाजाइज़ काम।

दाढ़ी मुंडवाना अन्यायपूर्ण कार्य अल-जाफरियत नामक पुस्तक में पवित्र पैगंबर (स) की एक रिवायत का हवाला दिया गया है जिसमें पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) कहते हैं: “दाढ़ी मुंडवाना वास्तव में एक अन्यायपूर्ण कार्य माना जाता है, अल्लाह की लानत उन लोगों पर हो जो अन्याय करते हैं”। इस प्रकार, यदि दाढ़ी मुंडवाना एक “अन्याय” माना जाता है और इसके लिए अल्लाह, सर्वशक्तिमान ने लानत का पात्र माना है, तो यह वास्तव में इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अल्लाह, सर्वशक्तिमान, अन्याय करने वाले व्यक्ति से इतना नाराज़ है कि वह उसके क्रोध का पात्र बन जाता है। यह किसी भी तरह से तर्क का खंडन नहीं करेगा। दूसरा तथ्य यह है कि हमें किसी भी न्यायवादी का ऐसा कोई फैसला नहीं मिलता है जो अन्यायपूर्ण कार्य को वैध मानता हो। इसलिए, यदि दाढ़ी मुंडवाने की तुलना एक ऐसे कार्य से की जाती है जो अन्यायपूर्ण है, तो यह स्पष्ट है कि पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) के कथन के आधार पर दाढ़ी मुंडवाना वास्तव में अवैध है।

पैगंबर हजरत मुहम्मद की कथा अल-सादुक ने पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) की एक कथा का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है: “अपनी मूंछें कटवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ और यहूदियों की नकल मत करो (beard and moustache in islam)।”

इस कथा को शिया और सुन्नी विचारधाराओं ने प्रामाणिक माना है। न्यायशास्त्र के विज्ञान के सिद्धांतों में से एक (उसूल अल-फ़िक़ह) के आधार पर, अनिवार्य निर्माण (अल-अम्र) के साथ एक वाक्य का संकेत आमतौर पर यह दर्शाता है कि एक क्रिया अनिवार्य है और एक वाक्य का निषेधात्मक निर्माण (अल-नही) आमतौर पर यह दर्शाता है कि एक क्रिया अवैध है।

यहूदियों की नकल यह विशेष रूप से तब होता है जब संबंधित क्रिया इस्लाम के दुश्मनों, यानी यहूदियों की नकल करने को संदर्भित करती है। इस प्रकार, एक न्यायविद इस आधार पर जो परिणाम निकाल सकता है वह यह होगा कि दाढ़ी को मुंडवाना या उसे यहूदियों की तरह बढ़ने देना निश्चित रूप से अवैध माना जाएगा और मूंछों को काटना एक ऐसी क्रिया मानी जाएगी जिसकी सिफारिश की गई थी। अल-मुंतका

दाढ़ी रखने के प्रमाण पुस्तक में निम्नलिखित बताया गया है: “चोसरो (फारस के राजा कसरा) ने एक बार पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) के पास अपने दो राजदूत भेजे। जब वे उसके पास पहुंचे, तो उसने उनकी मूंछों को देखा और पाया कि वे बहुत लंबी थीं और उनकी दाढ़ी नहीं थी, इस प्रकार, वह उनकी ओर मुड़ा और कहा: “तुमने जो किया है उसके लिए तुम पर अफसोस है” (यानी उनकी दाढ़ी मुंडवा दी है)। उन्होंने कहा: “हमारे मालिक ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है” , पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) ने तब कहा: “मेरे मालिक, धन्य, उत्कृष्ट, ने मुझे दाढ़ी रखने और अपनी मूंछें ट्रिम करने का आदेश दिया है”।

कथनों के अधिकार का उल्लेख इस कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि अल्लाह, धन्य, उत्कृष्ट, ने अपने पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) को दाढ़ी रखने का आदेश दिया था। अल्लाह, शक्तिशाली, बुद्धिमान, कुरान अपने पवित्र पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) के कथनों के अधिकार का उल्लेख करता है: “जो कुछ भी दूत आपको देता है, उसे स्वीकार करें और जो कुछ भी वह आपको करने से रोकता है, उसे रोकें” (सूरह अल-हश्र / निर्वासन, 59: 7 ) यह बिहार उल अनवार में दाढ़ी (किताब अल-महासिन) के विषय में अध्याय में बताया गया है जिसमें इमाम मूसा बी। जाफर, अल-काज़िम (अस) से पूछा गया था: “क्या दाढ़ी रखना अनुशंसित है?” उन्होंने कहा: “हां”, फिर उनसे पूछा गया: “क्या किसी के लिए दाढ़ी मुंडवाना जाइज़ है?”, इमाम (अस) ने उत्तर दिया: ” चेहरे के किनारों को मुंडवाना जाइज़ है जहाँ दाढ़ी बढ़ती है, हालाँकि, सामने (ठोड़ी) को मुंडवाना जाइज़ नहीं है। “

आम सहमति (अल-इज्मा) शिया और सुन्नी दोनों विचारधाराएँ इस बात पर सहमत हैं कि दाढ़ी मुंडवाने को गैरकानूनी मानने के मामले में आम सहमति से निकाला गया फैसला पूरी तरह से स्थापित है। दोनों विचारधाराओं के अनुसार इसका कारण यह है कि “आम सहमति” को एक ऐसा स्रोत माना जाता है जिसमें कोई न्यायविद इस्लामी मुद्दे के बारे में कोई फैसला सुना सकता है।

इमाम की परंपरा जब किसी मुद्दे के बारे में कोई फैसला किसी अन्य उपलब्ध स्रोत से नहीं निकाला जा सकता है, तो आम सहमति को एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, शिया और सुन्नी विचारधाराओं की आम सहमति के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि जहाँ तक शियाओं का सवाल है, उनके लिए आम सहमति के अभिन्न अंग के रूप में कम से कम एक अचूक इमाम (अ.स.) की परंपरा का होना ज़रूरी है, तभी इसे इस्लामी फैसले की व्युत्पत्ति के लिए एक वैध स्रोत माना जा सकता है। हालाँकि, जहाँ तक सुन्नी विचारधारा का सवाल है, ऐसा नहीं है। शेख अल-बहाई, अल-दमाद और काशिफ अल-गीता महान शिया न्यायविद हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तकों अल-इत्तिकादत और रिसालाह अल-शर अल-मुकदस में सर्वसम्मति के आधार पर दाढ़ी मुंडवाने की अवैधता के बारे में निर्णय दिए हैं ।

बुद्धि (अल-अक़्ल) कई तार्किक रूप से व्युत्पन्न विचार हैं जो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इस्लाम में दाढ़ी कटाना हराम है, हालाँकि, हम उनमें से केवल कुछ को ही यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छठे इमाम, इमाम अल-सादिक (अ.स.) ने अपनी एक कथा में सत्यापित किया है जिसमें उन्होंने कहा है: