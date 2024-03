Israel-Hamas War: इजरायल ने गाज़ा के घरों पर बरसाए बम, 82 फिलिस्तीनियों की मौत, अब तक 32 हजार से ज्यादा लोगों ने गवाई जान

Submitted by:

Israel-Hamas War: गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक इजरायल के हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 32 हजार 705 पहुंच गई है। इजरायल अब आम लोगों के घरों को भी निशाना बना रहा है। ऐसे ही हमले में बीते दिन 82 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है।

Israel-Hamas War: गाज़ा में चल रहा इजरायली सेना का भीषण नरसंहार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। UN, WHO जैसी संस्थाओं समेत US जैसे देश सिर्फ सीज़फायर (Ceasefire In Gaza) की अपील करते जा रहे हैं लेकिन नतीजे कुछ भी नहीं निकल रहे सिवाय मौतों का आंकड़ा बढ़ने के। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजी रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन इजरायल (Israel) ने कई घरों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए और लोगों को चुन-चुन कर गोली मारी जिससे 82 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं अब मरने वालों का आंकड़ा 32, 705 हो गया है।