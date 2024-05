La Nino : अमरीका से भारत आ रहा है ला नीनो,जून में कहर बरपा सकता है

Weather alert of La Nino : मौसम में इन दिनों बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहा है। अब अमरीका से ला नीनो भारत आ रहा है, जो जून में कहर बरपा सकता है।

नई दिल्ली•May 18, 2024 / 10:04 am• M I Zahir

La Nino is coming to India from America :अमरीका से ला नीनो जून में भारत आएगा,अल नीनो ( El Nino) के कारण मौसम में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मौसम विभाग के अनुसार ( Weather News )अमरीका में राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन ( NOAA) के जलवायु पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार पूरे एशिया में सूखा और लंबे समय तक शुष्क अवधि अगले महीने अल नीनो-दक्षिणी दोलन ( ENSO) -तटस्थ में परिवर्तित होने की संभावना है।

कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी जानकारी के अनुसार ला नीनो ( La Nino ), जून-अगस्त में या जुलाई-सितंबर तक ठंडा चरण होने की संभावना है। ध्यान रहे कि अल नीनो, जून 2023 में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारत में अपर्याप्त वर्षा हुई और कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई। बाढ़ जैसी स्थिति अल नीनो और ला नीना के बीच का उतार-चढ़ाव न केवल भारत , बल्कि विश्व स्तर पर किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सामान्य से अधिक बारिश होतीहै, जिससे जून में शुरू होने वाले चार महीने के मानसून सीजन ( Monsoon Season) के दौरान बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अल नीनो और ला नीना एल नीनो, स्पैनिश में “छोटा लड़का” के लिए, मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के ऊंचे तापमान द्वारा चिह्नित एक जलवायु पैटर्न है। यह घटना आम तौर पर हर 2-7 साल में होती है, और वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हुए 9-12 महीने तक रह सकती है। हर 3-5 साल में आता है ला नीनो ला नीना, जिसका अर्थ है “छोटी लड़की”, एक ही क्षेत्र में समुद्र की सतह के तापमान के ठंडा होने की विशेषता है। यह हर 3-5 साल में होता है, और कभी-कभी लगातार वर्षों में भी हो सकता है, जिससे वर्षा में वृद्धि होती है और मौसम के अलग-अलग पैटर्न होते हैं। ला नीनो आम तौर पर मजबूत एल नीनो घटनाओं का अनुसरण करता है, जो ला नीना के पक्ष में मॉडल मार्गदर्शन में अतिरिक्त आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। साल के अंत में विकसित होगा अमरीका की मौसम एजेंसी के अनुसार “हमने अपने 1950-वर्तमान रिकॉर्ड में पहले भी कई बार अल नीनो से ला नीना में त्वरित बदलाव देखा है, विशेष रूप से एक मजबूत अल नीनो के बाद ऐस हुआ है। यह प्रवृत्ति भविष्यवाणी में विश्वास का एक स्रोत है कि ला नीना इस वर्ष के अंत में विकसित होगा। तापमान औसत से नीचे उभरा ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार अप्रेल 2024 के दौरान, पूर्वी प्रशांत महासागर के छोटे क्षेत्रों में भूमध्यरेखीय समुद्री सतह का तापमान (एसएसटी) औसत से नीचे उभरा। हालाँकि, शेष भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में औसत से ऊपर एसएसटी प्रबल रहा। नवीनतम साप्ताहिक नीनो सूचकांक मान सभी क्षेत्रों में +0.5°C और +0.8°C के बीच रहा, Niño-3 को छोड़कर जो +0.3°C था। माह के दौरान औसत से कम उपसतह तापमान स्थिर रहा (क्षेत्र-औसत सूचकांक), जिसमें नकारात्मक विसंगतियाँ दिनांक रेखा से लेकर पूर्वी प्रशांत महासागर तक फैली हुई हैं। ऊपरी हवाएँ औसत के करीब थीं ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के मुताबिक निचले स्तर की हवा की विसंगतियाँ पश्चिमी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में पूर्व की ओर थीं, जबकि ऊपरी स्तर की हवाएँ औसत के करीब थीं। भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर और इंडोनेशिया में संवहन कुल मिलाकर औसत के करीब था। इसमें कहा गया है कि इससे पता चलता है कि अल नीनो कमजोर होकर ईएनएसओ-तटस्थ हो रहा है। औसत से अधिक बारिश की उम्मीद दक्षिण-पश्चिम मानसून पूर्वानुमान के पहले चरण के हिस्से के रूप में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि उसे जून-सितंबर मानसून सीजन के उत्तरार्ध के दौरान औसत से अधिक बारिश की उम्मीद है, साथ ही अल नीनो के तटस्थ में परिवर्तित होने की उम्मीद है, और अगस्त-सितंबर तक ला नीनो की स्थिति बनने की संभावना है। अल नीनो तटस्थ स्थिति में लौटा ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो ( BOM) ने भी पिछले महीने कहा था कि अल नीनो तटस्थ स्थिति में लौट आया है, और ला नीना के वसंत तक लौटने की उम्मीद है। तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ( WMO ) ने पहले कहा था कि अल नीनो दिसंबर में चरम पर था, लेकिन मई तक अधिकांश भूमि क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप कम वर्षा होगी जिससे अक्सर सूखा पड़ेगा। भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था प्रभावित मौसम विभाग के अनुसार जून-सितंबर के मानसून सीजन में होने वाली बारिश से भारत की 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। यह देश की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% है, जो कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जलाशयों को फिर से भरता है। यह भी पढ़ें Explainer : जानिए क्या है ठंडा लावा, जिसने इंडोनेशिया में ले ली 67 लोगों की जान पढ़ना जारी रखे

