POLITICAL CHANGES : एक नजर में पढि़ए पिछले पांच दशक में विश्व के बड़े राजनीतिक बदलाव

-पिछली अद्र्ध शताब्दी में इंदिरा गांधी की हत्या, थियानमेन चौक नरसंहार, सोवियत संघ का विघटन, खाड़ी युद्ध और 9/11 का आतंकी हमला हुआ। ( The last half century saw the assassination of Indira Gandhi, the Thianmen square massacre, the disintegration of the Soviet Union, the Gulf War and the 9/11 terrorist attack.)

-1975 में सऊदी अरब के राजा फैजल बिन अब्दुलअजीज अल सऊद की उनके भतीजे ने हत्या कर दी।

-1979 में दक्षिण कोरिया में पार्क चुंग ही की हत्या के बाद तानाशाही का अंत हुआ।