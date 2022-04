पाकिस्तान में आज तक कोई भी PM 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाया पूरा

पाकिस्तान में सियासी संकट जारी है। यहाँ प्रधानमंत्री इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। ये कुर्सी पाकिस्तान के लिए मुसीबत ही खड़ी करता रहा है। ध्यान दें तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि एक भी PM अपने 5 साल का कार्यकाल को पूरा नही कर पाया है।

पाकिस्तान एक बार फिर सत्ता-संघर्ष और सरकार के अलोकतांत्रिक परिवर्तन का गवाह बन रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भले ही खारिज हो गया परंतु वो अपना पद नहीं बचा पाए। नैशनल असेंबली को भंग कर फिर से चुनाव कराने की मांग की। पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो इमरान खान कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान में आजतक 30 प्रधानमंत्री रहे हैं जिसनमें से 7 पीएम केयर टेकर रहे हैं। कोई भी पीएम अपने पाँच साल पूरे नहीं कर पाया है। इसके पीछे का कारण सेना का राजनीतिक दखल भी है।

No PM in Pakistan ever completed full term in office