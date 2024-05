Operation Delta Sanity : डॉन को पकड़ना भले ही नामुमकिन हो, मगर इतने सारे लुटेरे झट से गिरफ्तार कर लिए

Pirates arrested for stealing oil from oil ships in Nigeria : नाईजीरिया (Nigeria) की नौसेना ने आपरेशन डेल्टा सेनिटी (Operation Delta Sanity) के तहत तेल चुराने के आरोप में समुद्री लुटेरे गिरफ्तार किए हैं।

नई दिल्ली•May 14, 2024 / 04:36 pm• M I Zahir

Nigeria-Navy.

Operation Delta Sanity : Pirates arrested for stealing oil from oil ships in Nigeria : नाईजीरिया (Nigeria) नौसेना की ओर से समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए शुरू किए गए नाइजीरियाई नौसेना के आपरेशन डेल्टा सेनिटी (Operation Delta Sanity) के तहत इस साल की पहली तिमाही में अकेले रिवर स्टेट (River State) में 14 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर तेल जहाज ( Oil Ship ) जब्त किए गए हैं।

तेल चोरी रोकने की जिंदा मिसाल नाईजीरिया Nigeriaकी नौसेना ने 90 बैज, 74 संदिग्धों, कंपनियों के अलावा हैं और लूटपाट के आरोप में इन संगठनों के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गड़बड़ी तेल चुराने की बढ़ती घटनाओं और इसे रोकने के प्रयासों की जिंदा मिसाल है। समुद्री लुटेरों पर नकेल कसना मुश्किल नाइजीरिया के वर्तमान आर्थिक संकट के साथ, इसके समुद्री लुटेरों पर नकेल कसना असंभव हो गया है। इसमें शामिल कॉर्पोरेट लुटेरे, जिन्हें अक्सर अधिकारी बेशर्मी से संरक्षित करते हैं, उन्हें बेनकाब करने और उनका नाम बताने की जरूरत है। डेल्टा राज्य में, टेंटिटा सिक्योरिटी सर्विस कंपनी ने वार्री में एमटी काली को रोक दिया, जिसके कारण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल क्रिस्टोफर मूसा की उस जगह की यात्रा जरूरी हो गई। बैठक में हुआ तेल जहाजों के जब्त होने का खुलासा नौसेना स्टाफ के प्रमुख, इमैनुएल ओगाला, जिन्होंने हाल ही में रिवर स्टेट के गवर्नर सिमिनालाई फ़ुबारा के साथ एक बैठक में तेल जहाजों के जब्त होने का खुलासा किया, उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। जांच गहन और त्वरित होनी चाहिए, इसके बाद संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए और दोषी पाए जाने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों का जटिल जाल शामिल अरबों डॉलर मूल्य के इस अवैध कारोबार में स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों का एक जटिल जाल शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, नाइजीरिया को रोजाना लगभग 400,000 बैरल कच्चे तेल या 40 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। उसे 2021 में कुल $4 बिलियन का नुकसान हुआ। यह भी पढ़ें Heat Waves से इस देश में जल रहे हैं जिस्म, यहां की गर्म हवाओं का प्रभाव भारत को भी झुलसा रहा है पढ़ना जारी रखे

