Encounter in Pakistan : पुलिस गश्ती वाहन पर हमला,मुठभेड़ में चार आतंकवादी ढेर

Pakistan: Four terrorists killed in encounter with police : पाकिस्तान (Pakistan) के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में शनिवार को पुलिस के साथ झड़प में चार आतंकवादी मारे गए। पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के एक प्रवक्ता ने इस आशय की जानकारी दी।

नई दिल्ली•May 05, 2024 / 06:23 pm• M I Zahir

Encounter in Pakistan

Pakistan: Four terrorists killed in encounter with police : पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान (South West Balochistan) की राजधानी क्वेटा (Quetta) में शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गये। घटना शनिवार रात को हुई पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग (CTD) के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना शनिवार रात को हुई, जब दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार आतंकवादियों ने क्वेटा शहर के सिब्बी रोड के पास एक पुलिस गश्ती वाहन पर हमला किया।

पुलिस के गश्ती वाहन पर हमला सीटीडी प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार रात दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार आतंकवादियों ने शहर के सिब्बी रोड के पास एक पुलिस के गश्ती वाहन पर हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मौके पर ही मारा गया। शेष तीन आतंकवादी एक इमारत में घुस गये। शेष आतंकवादियों को भी मार गिराया सीटीडी ने बताया कि पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और इमारत में प्रवेश करने और शेष आतंकवादियों को मारने से पहले अतिरिक्त बैकअप मांगा। पुलिसकर्मियों ने बाद में इमारत में घुसकर शेष आतंकवादियों को भी मार गिराया। यह भी पढ़ें पढ़ना जारी रखे

