ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन की टेंशन में हुई रूस की एंट्री, कहा- पेलोसी की यात्रा भड़का देगी तनाव

Pelosi Taiwan trip: रूस ने Nancy Pelosi की ताइवान यात्रा का विरोध किया है और खुलकर ऐलान किया है कि वो चीन की पॉलिसी का समर्थन करता है। इसके साथ ही रूस ने अमेरिका पर तनाव भड़काने का आरोप लगाया है।

ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच चल रही टेंशन में अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर साफ कर दिया है कि वो अपने सहयोगी देश चीन का साथ देगा। रूस ने अमेरिका को चेताया है कि वो इस यात्रा को कैन्सल करदे अन्यथा ये यात्रा उस क्षेत्र में तनाव को और भड़का देगा। इससे पहले चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर कहा था कि वो पहले ही चेता रहा है कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। यही नहीं चीन ने खुलकर सैन्य एक्शन की बात तक कही है।

