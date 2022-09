रूस का बड़ा बयान, भारत-चीन बॉर्डर विवाद द्विपक्षीय मामला, हम इससे रहेंगे दूर, अमरीका पर साधा निशाना

रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत और चीन के बीच सीमा में जारी विवाद को द्विपक्षीय मामला बताया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों के द्विपक्षीय विवादों से दूर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर अमरीका पर निशाना साधा।

भारत और चीन के बीच पिछले 28 महीनों से बॉर्डर पर गतिरोध चल रहा है, जिसको लेकर रूस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत और चीन के बीच सैन्य या द्विपक्षीय विवादों में किसी भी रूप से रूस शामिल नहीं होना चाहता है। यह दोनों देशों के बीच का 'द्विपक्षीय मामला' है। इसके साथ ही उन्होंने अमरीका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच अमरीका संदेह को प्रोत्साहित कर रहा है।

Russia's big statement, India-China border dispute bilateral matter, we will stay away from it, target America