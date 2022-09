अमरीका ने PM मोदी की सराहना, व्हाइट हाउस ने कहा- अलथ-थलग पड़ रहे हैं पुतिन

उजबेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को शांति का संदेश दिए हैं, जिसको लेकर अमरीका ने PM नरेंद्र मोदी की सराहना की है। व्हाइट हाउस में अमरीकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंक्ड ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बीते दिन शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दौर युद्ध का नहीं है, जिसके बारे में फोन पर भी हमारी और आपकी कई बार बात हो हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश से अमरीका गदगद हो गया है। व्हाइट हाउस में अमरीकी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंक्ड ने कहा कि "मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना, उसके यह साफ संकेत कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए उनके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति नहीं हैं।"

