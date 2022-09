नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जानते हुए भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नहीं दी शुभकामनाएं, बताया कारण

PM Modi birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन शुक्रबार को उजबेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उनकी मुलाकात अन्य देशों के प्रमुखों के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बारे में जानते हुए भी शुभकामनाएं नहीं दी, जिसके बारे में उन्होंने खास कारण भी बताया।

Published: September 17, 2022 10:39:26 am

PM Modi's birthday: उजबेकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 22वें शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन शुक्रबार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध सहित कई अन्य मुद्दों पर बात हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाचतीत के दौरान रूस आने का न्यौता भी दिए हैं। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जिक्र किया लेकिन उन्हें बधाई देने के बजाय सिर्फ औपचारिक रूप से शुभकामनाएं दीं।

