PM Modi के फैन हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ‘मेक इन इंडिया’ पहल का किया गुणगान

Putin on Make in India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की ‘मेक इन इंडिया’ पहल की सराहना करते हुए बोले, भारत का नेतृत्व अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी के पास ‘मेक इन इंडिया’ नामक एक ऐसा ही कार्यक्रम है, जो काफी अच्छा है।

नई दिल्ली•Dec 06, 2024 / 08:29 am• Devika Chatraj

Putin on Make in India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) पहल की सराहना करते हुए भारत में रूसी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की पेशकश भी की है। पुतिन ने मॉस्को में 15वें वीटीबी (VTB) निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा कि आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत रूसी बाजार से बाहर हो चुके पश्चिमी ब्रांडों की जगह नए रूसी ब्रांडों का उदय हुआ है। पुतिन ने इस कार्यक्रम को भारत की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के समान बताते हुए कहा कि ‘प्रधानमंत्री मोदी का भी ऐसा ही एक कार्यक्रम ‘मेक इन इंडिया’ है। यह हमारे कार्यक्रम से बहुत मिलता-जुलता है।’ उन्होंने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Hindi News / world / PM Modi के फैन हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ‘मेक इन इंडिया’ पहल का किया गुणगान