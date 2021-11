कारनामा: बीच सड़क पर इस शख्स का सिर नीचे था और पैर ऊपर, हाथ के बल पर कार खींचकर बनाया विश्व रिकॉर्ड, देखिए वीडियो

नई दिल्ली।

गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड डे पर दुनियाभर के तमाम लोगों ने अपनी विभिन्न प्रतिभाएं दिखाई। कुछ लोगों ने बैकफ्लिपिंग जिमनास्ट किए तो किसी ने हाथों पर चलते हुए कार खींची।

इस साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डे पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिभाएं दिखाईं और विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। अठारहवें वार्षिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिवस पर दुनियाभर की प्रतिभाओं ने लगभग हर रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए ध्वस्त कर दिया।

Ashley Watson from Leeds completed a six-metre backflip between two bars as part of celebrations for Guinness World Records Day 2021.



Other successful attempts included the most cars jumped over on a pogo stick and the fastest time to pull a car 50 metres while walking on hands. pic.twitter.com/cePyZvf372