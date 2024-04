Turkey Attack on Syria : अब तुर्किये ने किया सीरिया पर हमला, 5 आतंकवादी ढेर

नई दिल्लीPublished: Apr 20, 2024 04:50:49 pm Submitted by: M I Zahir

Turkey Attack on Syria News in Hindi तुर्की के सशस्त्र बलों ने उत्तरी सीरिया में एक नया सैन्य अभियान चलाया है। तुर्की ने सीरिया में 5 आतंकवादी मार गिराए।

Turkey Attack

Turkey Attack on Syria News in Hindi : तुर्की ( Turkey) ने उत्तरी सीरिया (North Syria) में 5 आतंकवादियों ( Terrorists) को मार गिराया ( Turkey Attack on Syria) है । आखिरी आतंकवादी के मरने तक जारी रहेगा ऑपरेशन Turkey Attack on Syria News in Hindi : तुर्किये ( Turkey) के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ( National Defense Ministry) के सैन्य ऑपरेशन ( Military Operation), के परिणामस्वरूप पीकेके/वाईपीजी आतंकवादी संगठन के 5 सदस्य मारे गए( Turkey Attack on Syria)। मंत्रालय ने कहा कि तुर्की तब तक लड़ना जारी रखेगा, जब तक कि आखिरी आतंकवादी को नहीं मार दिया जाता।

दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही World News in Hindi : पहले रूस और यूक्रेन के ( Russia-Ukraine War), उसके बाद इजराइल और हमास जंग ( Israel-Hamas War), फिर इजराइल और ईरान तनाव ( Iran-Israel Conflict ) के उपरांत दोनों देशों में युद्ध ( Iran -Israel War ) के हालात हैं और वहीं दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया भी युद्ध ( South -North Korea Conflict) के मुहाने पर हैं। इन हालात के कारण दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। तीसरे विश्व युद्ध के हालात बन रहे World War III News in Hindi : दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध ( World War III ) के हालात बन रहे हैं। एक ओर जहां ईरान ( Iran) इजराइल ( Israel ) को ललकार रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अरसे से फिलिस्तीन पर हमला कर उससे युद्ध ( War News in Hindi) करने वाला इजराइल ईरान से मुकाबले के लिए पश्चिमी देशों की ओर देख रहा है।



