Trail of the Century: 'खूनी दस्तानों' से बचे थे दिग्गज पूर्व फुटबॉलर ओजे सिम्पसन, पूर्व पत्नी और दोस्त की हत्या का था आरोप

पूर्व अमेरिकी फुटबॉलर ओजे सिम्पसन (OJ Simpson) का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। पूरे अमरीका में उनकी चर्चा हो रही है और ये चर्चा अमरीकी इतिहास के सबसे फेमस ट्रायल की वजह से भी है क्योंकि इस ट्रायल में सिम्पसन बरी कर दिए गए थे। उन पर अपनी पूर्व पत्नी और दोस्त की हत्या का आरोप था। सिम्पसन के ट्रायल को ट्रायल ऑफ द सेंचुरी (Trail of the Century) कहा जाता है।

