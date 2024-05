Weather : बिगड़े मौसम ने कई देशों में मचाई तबाही, इन देशों में गईं कई जानें

Weather: Bad weather took the lives of people in many countries : इन दिनों भारत प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। वहीं कुछ देशों में तेज बारिश, बाढ़ और बवंडर से बुरा हाल है। कई देशों में लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसा पिछले ​कुछ अरसे से हो रहा है। आखिर मौसम के इस बदले हुए तेवर के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं :

नई दिल्ली•May 12, 2024 / 04:06 pm• M I Zahir

Weather News

Weather: Bad weather took the lives of people in many countries : भारत में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है (Weather News)। प्रचंड गर्मी और लू के कारण लोगों का बुरा हाल है। जबकि कुछ देशों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण लोगोंं का बुरा हाल है। कईदेशों में गईं कई जानें चली गईं । आखिर भारत में इतनी गर्मी क्यों है और दूसरे देशों में बारिश और सैलाब क्यों आया, आइए जानते हैं। दरअसल भारत में लू से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील में मूसलाधार बारिश और भारी बाढ़ तक, अब तक उल्लेखनीय मौसम घटनाएं हुई हैं।

भीषण गर्मी के कारण मौतें पूरे एशिया में, थाईलैंड में भीषण गर्मी के कारण मौतें हुई हैं, और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव और म्यांमार में रिकॉर्ड तोड़ तापमान हुआ है। कई अफ्रीकी देशों में भी भीषण तापमान का सामना करना पड़ रहा है, माली के हेरेरा शहर में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारत और पड़ोसी देशों का मौसम हाल के सप्ताहों के दौरान मौसम के पैटर्न और अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। जबकि कुछ विशेषज्ञ इन परिवर्तनों का श्रेय मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन को देते हैं, अल नीनो घटना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए भारत और पड़ोसी देशों के मौसम पर नज़र डालें: 1.भारत ( India) में गर्मी से बुरा हाल भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश में गर्मी का असर मतदान प्रतिशत पर पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में स्थित नंदयाला और कडपा में रिकॉर्ड तोड़ तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े। इसके अलावा, बिहार में एक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी की लू लगने से मौत हो गई। 2.बारिश और बाढ़ से बेहाल ब्राज़ील ( Brazil ) बाढ़ प्रभावित दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण बारिश फिर से लौट आई है, जिससे पहले से ही गंभीर स्थिति और खराब हो गई है। इस आपदा ने कम से कम 100 व्यक्तियों की जान ले ली है, 163,000 से अधिक लोग शरण की तलाश में हैं, 130 व्यक्ति लापता हैं, और 230,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। जानकारी के अनुसार ब्राज़ील में अधिकांश क्षेत्र बाढ़ के पानी से कटा हुआ है। असामान्य रूप से भारी बारिश के कारण बाढ़ पिछले सप्ताह शुरू हुई, जिससे रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में राजमार्गों और पुलों को व्यापक नुकसान हुआ। 3.यूएई ( UAE ) में बारिश संयुक्त अरब अमीरात में हुई अभूतपूर्व वर्षा 75 वर्षों में सबसे भारी रही, जिससे प्रमुख राजमार्गों पर बाढ़ आ गई और दुबई में कारें फंस गईं। रात भर से भारी बारिश शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त केंद्र दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें बाधित रहीं। इसके अतिरिक्त, लगभग उसी समय ओमान में भारी बाढ़ ने 18 व्यक्तियों की जान ले ली। 4. केन्या में सैलाब केन्या आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, केन्या में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ और अन्य प्रभावों से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर 228 हो गई। हाल के सप्ताहों में देश भर में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनी मूसलाधार बारिश के मई में और बदतर होने का अनुमान है। प्रतिकूल मौसम के कारण कम से कम 164 लोग घायल हुए हैं, जबकि देश भर में 212,630 लोग विस्थापित हुए हैं। 5.चीन ( China) में बवंडर चीनी राज्य मीडिया ने बताया कि गुआंगज़ौ शहर में एक बवंडर आया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम पांच मौतें हुईं और 33 घायल हो गए। चरम मौसम की घटना ने देश के औद्योगिक हृदय क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे गुआंग्डोंग प्रांत की राजधानी में लगभग 140 कारखाने क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिणी चीन में तीव्र मौसम को भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित एक अर्ध-स्थायी उच्च दबाव प्रणाली, सामान्य से अधिक मजबूत उपोष्णकटिबंधीय उच्च के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यह भी पढ़ें America : पहले उस पर कार चढ़ाई, बदन को बार-बार चूमा और फिर 9 बार चाकू मारा पढ़ना जारी रखे

Home / world / Weather : बिगड़े मौसम ने कई देशों में मचाई तबाही, इन देशों में गईं कई जानें