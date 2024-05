America : पहले उस पर कार चढ़ाई, बदन को बार-बार चूमा और फिर 9 बार चाकू मारा

नई दिल्ली•May 12, 2024 / 03:00 pm• M I Zahir

The suspect, Karon Fisher, 20, a trans woman, was arrested and charged with murder of a 64-year-old man in Houston, US. (Photo: Houston Police Department Facebook page)

US trans woman runs over man, 64, kisses his body, then stabs him 9 times : ह्यूस्टन (Houston) में एक ट्रांस महिला ( Trans Woman) ने एक 64 वर्षीय व्यक्ति की उस समय हत्या कर दी, जब उसने उस पर गाड़ी चढ़ाने से पहले उस पर कार चढ़ा दी। उसने उसके शरीर को चूमा और मौके से भागने से पहले उस पर नौ बार चाकू से वार किया। आरोपी कैरन फिशर ( 20 ) को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया।

