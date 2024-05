Israel-Hamas War : इज़राइल के खिलाफ उबला गुस्सा, लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन

Student protest in London, the camp has been renamed as ‘Rafah Camp’ : इज़राइल-हमास युद्ध (Israel-Hamas War ) के चलते लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और कैम्प का नाम ‘राफा कैम्प’ ( Rafah Camp) किया गया है।

नई दिल्ली•May 12, 2024 / 01:58 pm• M I Zahir

Free Palestine Movement

Student protest in London, the camp has been renamed as ‘Rafah Camp’ : इज़राइल-हमास युद्ध ( Israel-Hamas War) के चलते अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) की बिल्डिंग के हॉल का नाम शहीद पत्रकार (Martyred Journalist) शिरीन अबू अकिला (Shirin Abu Aqila) के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इजराइली सेना ने गोली मार दी थी।

ज़ायोनीवादी फिलिस्तीनी भूमि छोड़ो ( Zionists leave Palestine)! पुलिस ने 18 अप्रेल से अब तक 2500 छात्रों और 50 प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, स्पेन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के नारे लगाए और कहा कि ज़ायोनीवादियों को फिलिस्तीनी भूमि छोड़ देनी चाहिए। जापान में भी विरोध मार्च जापान में सैकड़ों लोगों ने इंतिफादा मार्च का आयोजन किया और टोक्यो में प्रदर्शनकारियों ने "नरसंहार बंद करो (Stop the Genocide)" के नारे लगाए, जबकि स्वीडन में यूरोविज़न सांग प्रतियोगिता में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने "फ्री फिलिस्तीन ( Free Palestine)" के नारे लगाए।