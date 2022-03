'वैक्यूम बम' से यूक्रेन को तबाह कर रहा रूस, जानिए कितना घातक है ये हथियार

यूक्रेन में रूस का कहर जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी के जरिए कब्जा जमाने में लगा है। सबसे ज्यादा रूस अपने जिस घातक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है वो है वैक्यूम बम। इस बम के जरिए रूस यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है।

यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है। खास तौर पर अब रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस हथियार के दम पर रूस यूक्रेन में कहर बरपा रहा है। रूस ने अपने हमले में अब वैक्यूम बम को शामिल कर दिया है। इन बमों के साथ यूक्रेन को तबाह करने का हर संभव कोशिश की जा रही है। दरअसल अमरीका स्थित यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेन पर वैक्यूम बम गिराकर तबाही मचा रहा है। इस बम की चपेट में ना सिर्फ यूक्रेन के नागरिक बल्कि वहां मौजूद सभी लोग चपेट में आ सकते हैं।

