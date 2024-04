Iran-Israel Conflict: जानिए, आखिर क्यों छिड़ी है ईरान-इजरायल में जंग, कल के जिगरी दोस्त कैसे बन गए आज के जानी दुश्मन

ईरान और इजरायल (Iran-Israel Conflict) में जंग छिड़ी हुई है। हालांकि ईरान के इजरायल पर हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान तो नहीं किया है लेकिन जिस तरह इजरायल अमरीका के चेताने के बाद भी अपने रुख़ पर कायम होता दिख रहा है। उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है।

Why is there a war between Iran and Israel?