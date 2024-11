Anti Feminism: स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ किचन में वापस जाओ के लग रहे नारे, हिजाब के विरोध पर सरकार खोलेगी ट्रीटमेंट क्लीनिक

माय बॉडी, योर च्वाइस का अमरीका में चल रहा अभियान महिला अधिकारों के नारे माय बॉडी माय चॉइस (My Body, My Choice) के चर्चित नारे के बजाय अब विरोधी समूह ट्रंप की जीत के बाद तंज के रूप में ‘योर बॉडी, माय च्वाइस (Your Body,My Choice)‘ का अभियान चला रह है। साथ ही, ‘रसोई में वापस जाओ’ (Go Back to Kitchen) जैसे अभियान चला रहा है। उधर ईरान में भी महिलाओं के हिजाब (Hijab) का मुद्दा फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया है। इसका विरोध करने के लिए पिछले दिनों एक महिला ने विश्वविद्यालय परिसर में अपने कपड़े उतार दिए। वहीं, ईरान इससे निपटने के लिए अब एक और कानून लाने की तैयारी में है।

गर्भपात का मुद्दा स्त्री विरोध मंच में बदला लंदन स्थित संगठन इंस्टीट्यट फॉर स्ट्रेटजिक डायलॉग के अनुसार, एक्स, फेसबुक, टिकटॉक और रेडिट प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के गर्भपात के अधिकार का मुद्दा कई ऑनलाइन कम्युनिटीज में स्त्री विरोध मंच में बदल चुका था। इतना ही नहीं, 4 से 6 नवंबर के बीच के बीच इस मुद्दे पर पोस्ट में कमी आने की बजाए इनकी संख्या में भारी इजाफा हुआ है। संगठन ने यह भी कहा है कि इस नैरिटव का इस्तेमाल खुले तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन महिलाओं के उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है। संगठन ने कहा है कि अमरीका के चुनाव के ठीक बाद ‘शरीर मेरा, चयन आपका’ और ‘रसोई में वापस जाओ’ जैसे पोस्ट की संख्या में 4600 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

अमरीका में महिलाओं का मताधिकार समाप्त करने की भी मांग सितंबर 29 से लेकर 10 नवंबर तक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका में, 19 वें संशोधन को रद्द (रिपील द नाइटींथ) करो का भी बड़ा उभार देखा गया, विशेषकर चुनाव परिणाम आने के बाद। इसका आशय है कि महिलाओं का मताधिकार खत्म किया जाए।