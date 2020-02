देश के युवा स्त्री रोग विशेषज्ञों का नेतृव करेंगी डॉ. निहारिका मल्होत्रा

आगरा। मेरा नैन नक्श भी तुझसा है और चाह भी तुझसा बनने की, मैं हूँ तेरी परछाईं माँ...। आगरा की डॉ. निहारिका मल्होत्रा अपनी माँ डॉ. जयदीप मल्होत्रा के नक्शे कदम पर हैं। पिछले वर्ष उनकी माँ फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनीलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया (Federation of Obstetric and Gynaecological Societies of India - Fogsi) की अध्यक्ष थीं और इस साल डॉ. निहारिका देश में स्त्री रोग विशेषज्ञों के इस सबसे बड़े संगठन Fogsi में यंग टैलेंट प्रमोशन कमेटी की चेयरपर्सन बन गई हैं।

2023 तक कार्यकाल

वह अगले 3 वर्ष यानि 2023 तक इस पद पर काबिज रहेंगी और युवा स्त्री रोग विशेषज्ञों को बढ़ावा देने का काम करेंगी। लखनऊ के मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, स्मृति उपवन में आयोजित 63 वीं ऑल इंडिया ऑब्स्टेट्रिक एन्ड गायनेकोलॉजी कांग्रेस में डॉ. निहारिका मल्होत्रा को यह युवा टीम की कमान सौंपी गई।

फोग्सी की संयुक्त सचिव के रूप में रिकॉर्ड बनाया

गौरतलब है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 में डॉ. निहारिका fogsi की संयुक्त सचिव भी रहीं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने देश के 100 से अधिक शहरों में बेटी बचाओ रैली का नेतृत्व किया था और इसके रैली को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराया था। डॉ. निहारिका मल्होत्रा स्मृति संस्था की निदेशक भी हैं, जो बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के साथ ही किशोरी स्वास्थ्य और शिक्षा पर काफी काम कर रही हैं।

