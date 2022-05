AC or Cooler: देश में 24 फीसदी परिवारों के पास एसी या कूलर, पंजाब में सर्वाधिक तो बंगाल में सबसे कम

पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिना एसी और कूलर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल देश में 24 फीसदी परिवारों के पास ए.सी. या कूलर है।

सबसे ज्यादा पंजाब में 70.2 परिवारों के पास यह सुविधा है। वहीं बंगाल में यह आंकड़ा सिर्फ 5 और बिहार में सिर्फ 5.7 फीसदी है। गुजरात में सिर्फ 17.5 फ़ीसदी घरों में इसकी व्यवस्था है।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 में यह बातें सामने आई है। वर्ष 2019-21 के इस सर्वे में बताया गया है कि शहरी इलाकों में 39.5 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 15.8 फीसदी सुविधा है।

हालांकि पांच वर्ष पहले यह संख्या सिर्फ 17.9 फीसदी ही थी। इस तरह गत पांच वर्षों में यह संख्या करीब 6 फीसदी बढ़ी है।

हालिया आंकड़े कम से कम पंजाब के सुखी संपन्न राज्य होने की बात बताते हैं वहीं गुजरात जैसे विकसित राज्यों में यह काफी कम है। हालांकि पंजाब में गर्मी भी उतनी ही पड़ती है जितनी सर्दी पड़ती है।

पंजाब के बाद पड़ोसी हरियाणा में 61.8 फीसदी, राजस्थान में 53.6 फ़ीसदी, छत्तीसगढ़ में 43 फ़ीसदी और तेलंगाना में 42.2 फ़ीसदी घरों में एसी या कूलर है। मध्यप्रदेश में 36.7 फीसदी, गोवा में 36.6 फ़ीसदी, महाराष्ट्र में 34.1, उत्तर प्रदेश में 25.4 फ़ीसदी परिवार के पास यह सुविधा है। पूर्वी राज्यों में ओडिशा में 13.9 फ़ीसदी और झारखण्ड में 7.6 फीसदी घरों में कूलर या ऐसी हैं।

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 25.7 फीसदी, हिमाचल प्रदेश में 12.4 फ़ीसदी, जम्मू कश्मीर में 21.5 फ़ीसदी और लद्दाख में 6.9 फ़ीसदी घरों में यह सुविधा पाई गई है। दक्षिण के राज्यों में गौर करें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा तेलंगाना में 42.2 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 19.6, केरल में 13.5 फीसदी, तमिलनाडु में 12 फ़ीसदी और कर्नाटक में 10.2 फ़ीसदी घरों में एससी या कूलर हैं।

उत्तर-पूर्व के राज्यों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 2.2 फ़ीसदी, सिक्किम में 2 फीसदी, मिजोरम में 1.9 फीसदी, असम में 1.7 फीसदी तथा मणिपुर और त्रिपुरा में 1.3 फीसदी घरों में यह सुविधा है। केन्द्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 77.9 फीसदी, दिल्ली में 74. 3 , पुदुचेरी में 31.6, दादरा नगर हवेली दमन दीव में 16.5 फ़ीसदी, अंडमान और निकोबार दीप समूह में 5.6 फीसदी परिवारों में ए.सी. या कूलर है। पढ़ना जारी रखे

