Ahmedabad: जुहापुरा में डंपर की टक्कर से दुपहिया चालक की मौत

Ahmedabad. शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों का कहर थम नहीं रहा है। ऐसी ही एक और घटना शनिवार सुबह सरखेज-जुहापुरा रोड पर रॉयल अकबर टावर के सामने हुई। इसमें डंपर के चालक ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में दुपहिया वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। डंपर कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।