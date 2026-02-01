अंतरराष्ट्रीय ट्रेड डील देश के मजबूत नेतृत्व की निशानी: नबीन

नबीन ने शनिवार को कोबा स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कम संसाधन में अधिकतम परिणाम यह गुजरात के संगठन की सालों से पहचान रही है। कार्यकर्ता भाजपा के प्राण व आत्मा है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ प्रदेश संगठन, जिला व शहर के प्रमुख, महामंत्री व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए।