कोरोनी की तीसरी लहर की तैयारी कर रहा गुजरात: रूपाणी

कोरोनी की तीसरी लहर की अभी से तैयारी कर रहा गुजरात: रूपाणी

Corona, third wave, CM Vijay rupani, gujarat, oxygen, medicine or other facility, bed, remdesivir -एक माह में कोविड बेड की संख्या 41000 से बढ़ाकर की 1 लाख, राज्य में 58 हजार ऑक्सीजन बेड, 2 हजार हॉस्पिटलों में 1100 टन ऑक्सीजन की 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति