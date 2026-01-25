मर्यादा महोत्सव तेरापंथ धर्म संघ का छत्र : मुनि शुभमकुमार

अहमदाबाद. श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, अहमदाबाद के तत्वावधान में 162वां मर्यादा महोत्सव रविवार को शाहीबाग िस्थत तेरापंथ भवन में आयोजित किया गया।

मुनि सुव्रतकुमार ने गीतिका के साथ अपने अभिभाषण में आचार्य भिक्षु की मर्यादा अनुशासन की बात बताई। मुनि मंगलप्रकाश ने सटीक शब्दों में अपने भावों की प्रस्तुति दी।

मुनि शुभमकुमार ने मर्यादा महोत्सव को तेरापंथ धर्म संघ का अनुशासन और मर्यादा का छत्र बताया। उन्होंने बताया कि मर्यादा साधु-साध्वियों के भीतर निष्ठा, अनुशासन और धैर्य जगाने के लिए बनाई गई।

साध्वी सरस्वती की सहवर्ती साध्वी संवेगप्रभा ने मर्यादा, उसका महत्व व मर्यादा क्यों आवश्यक है आदि पर प्रकाश डाला।

साध्वी अखिलयशा ने अनुशासन-मर्यादापत्र का महत्व धर्मसंघ की अनुशासन मर्यादा आधारित पूर्व इतिहास की घटनाएं बताई। साध्वी नंदिता, साध्वी तरुणप्रभा, साध्वी परमार्थप्रभा ने दृष्टांत के माध्यम से अनुशासन, समर्पण, तेरापंथ धर्मसंघ की मर्यादा, आज्ञा ओर सेवा का महत्व बताया।

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, अहमदाबाद के अध्यक्ष अर्जुनलाल बाफना, तेरापंथ युवक परिषद अहमदाबाद के अध्यक्ष प्रदीप बागरेचा, तेरापंथ महिला मंडल अहमदाबाद की मंत्री रेखा धुपिया, चिकित्सा प्रभारी अशोक सेठिया, तेरापंथ सेवा समाज के प्रधान ट्रस्टी सज्जनलाल सिंघवी ने तेरापंथ धर्म संघ के संविधान और इसकी मर्यादाओं की महत्ता पर प्रकाश डाला।