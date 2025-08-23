पीएम मोदी अहमदाबाद-गांधीनगर को दोंगे 2548 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

सरखेज वार्ड में 56.52 करोड़ से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। यह मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स साउथ बोपल क्षेत्र में मनपा के प्लॉट बनेगा। औडा के तहत कलाणा-छारोड़ी में टीपी स्कीम नं. 139/सी, 141 और 144 में 38.25 करोड़ से 24 और 30 मीटर फोरलेन रोड बनाने के कार्य का शिलान्यास करेंगे।सरदार पटेल रिंग रोग बनेगा छह लेनचार लेन वाले सरदार पटेल रिंग रोड की मुख्य सड़क को दो चरणों में छह लेन बनाएगा, जिसमें गति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के मानकों के अनुसार नियंत्रित प्रवेश का प्रावधान रखा गया है। छह लेन वाली मुख्य सड़क के अतिरिक्त 32 किमी लंबाई में फोरलेन सर्विस रोड, 30 किमी लंबाई में तीन लेन वाली सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। इस पर 1624 करोड़ खर्च होंगे।