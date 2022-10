अब चुटकियों में हल होंगे गणित के कठिन सवाल, तैयार हुई नई योजना

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उच्च प्राथमिक ने छात्रों के लिए गणित विषय को आसानी से समझाने के लिए अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश से 11 शिक्षकों को चयन किया है। ये शिक्षक निपुण भारत अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की दक्षता को बढ़ाने के लिए आसान वर्कबुक तैयार करेंगे।

आमतौर पर गणित विषय छात्रों के लिए थोड़ा मुश्किल विषय होता है। हालांकि कुछ छात्र आसानी से गणित के सवालों को हल कर कर लेते हैं लेकिन कुछ छात्रों को गणित के सवाल हल करने में या उन्हें समझने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे छात्रों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उच्च प्राथमिक ने नई योजना तैयार की है, जिससे गणित के ये मुश्किल सवाल आसानी से हल हो सकेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर अलीगढ़ समेत पूरे प्रदेश से 11 शिक्षकों को चयन किया गया है। अलीगढ़ से राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके सुरेंद्र कुमार का चयन किया गया है। ये शिक्षक निपुण भारत अभियान के तहत प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की दक्षता को बढ़ाने के लिए आसान वर्कबुक तैयार करेंगे। जिसकी मदद से छात्र गणित के कठिन अध्यायों को अभ्यास के जरिए आसानी से समझ सकेंगे।

