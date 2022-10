UP बोर्ड की कॉपियां चेक करने के बाद भी शिक्षकों का 8 करोड़ से ज्यादा पेमेंट बकाया

यूपी बोर्ड में बजट की कमी के चलते कॉपियों का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल पाया है। शिक्षकों का 8 करोड़ से ज्यादा पारिश्रमिक बकाया है, जो साल 2018, 2019 और 2020 का है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (UP Board) की कॉपियों का मूल्यांकन किए कई महीने बीत गए। लेकिन अब तक शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल पाया है। दरअसल, बजट के अभाव के कारण कॉपियों के मूल्यांकन में शिक्षकों का 8 करोड़ से ज्यादा पारिश्रमिक बकाया है। ये पूरा पेमेंट साल 2018, 2019, 2020 का है। जिसे लेकर शिक्षकों में भी निराशा है। बता दें कि ये जानकारी प्रदेश सरकार ने सदन में मानसून सत्र के दौरान दी है। साथ ही सरकार ने सदन को आश्वस्त भी किया कि समय से भुगतान न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

