UP: इस बार स्कॉलरशिप भरने से पहले छात्र इन बातों का खास रखें ध्यान, वरना अटक जाएगा पैसा

कई बार छात्र छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते समय काफी सारी गलतियां करते हैं। जिसके चलते छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए यूपी बोर्ड से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रवृत्ति अप्लाई करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।

उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए साल छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि स्कूल या कॉलेज प्रशासन छात्रवृत्ति को लेकर काफी लापरवाही बरतता है, जिससे छात्र इससे वंचित रह जाते हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए शासन व प्रशासन की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। वहीं कई बार छात्र भी छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते समय काफी सारी गलतियां करते हैं। जिसके चलते भी छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ता है। ऐसे में जो छात्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। इसलिए आवेदन करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें...

Before filling the scholarship students should keep these things in mind