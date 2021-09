दिवाली से पहले पूरा हो सकता है अपना घर का सपना, विशेष छूट के साथ आवंटित होंगे फ्लैट

Dream of house can be fulfilled before Diwali flats will be alloted-दिवाली (Diwali) से पहले प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी करीब एक हजार लोगों को रहने के लिए छत प्रदान करेगा। विभिन्न आवासीय योजनाओं के सभी श्रेणियों के आवासीय भवन और व्यावसायिक भूखंड पारदर्शी व्यवस्था के तहत आवंटित किए जाएंगे।