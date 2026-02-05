राजस्थान में यहां भाजपा नेता की जमीन पर चला बुलडोजर, विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी

यूआइटी सचिव धाइगुडे स्नेहल नाना ने बताया कि बन्नाराम मीणा, मुकेश, बृजमोहन, महेन्द्र, संतोष देवी, छाजूराम व अन्य द्वारा ग्राम भूगोर झोपड़ी के खसरा नंबर 645 में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया।