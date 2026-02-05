राजस्थान में यहां भाजपा नेता की जमीन पर चला बुलडोजर, विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी

भाजपा नेता बन्नाराम मीणा की जमीन पर चला बुलडोजर
Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की ओर से बुधवार को डेयरी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बन्नाराम मीणा की जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
यूआइटी सचिव धाइगुडे स्नेहल नाना ने बताया कि बन्नाराम मीणा, मुकेश, बृजमोहन, महेन्द्र, संतोष देवी, छाजूराम व अन्य द्वारा ग्राम भूगोर झोपड़ी के खसरा नंबर 645 में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे ध्वस्त किया गया।
अम्बेडकर नगर के वेयर हाउस योजना में सड़क के मुख्य भाग पर अवैध रूप से खोखे, थड़ियां लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाकर न्यास भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
अम्बेडकर नगर के वेयर हाउस योजना के भू-भाग पर बिना स्वीकृति की जा रही अवैध ट्रक पार्किंग को हटाकर न्यास भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता के साथ टीम के सदस्य मौजूद रहे।
