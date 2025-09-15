अलवर में डीएपी खाद की किल्लत, पुलिस पहरे में हो रहा खाद वितरण 

अलवर जिले में डीएपी खाद की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतारें लगीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई और धक्का-मुक्की जैसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने के कारण उनकी बुवाई प्रभावित हो रही है और वे अपने खेतों में समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं।
समिति प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही खाद की नई खेप मंडी में पहुंचेगी, जिससे किसानों की परेशानी कम होगी। किसानों ने सरकार से अपील की है कि हर सीजन में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें बार-बार इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह मामला कृषि क्षेत्र में समय पर संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता को फिर से उजागर करता है।