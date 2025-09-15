अलवर में डीएपी खाद की किल्लत, पुलिस पहरे में हो रहा खाद वितरण 

समिति प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही खाद की नई खेप मंडी में पहुंचेगी, जिससे किसानों की परेशानी कम होगी। किसानों ने सरकार से अपील की है कि हर सीजन में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें बार-बार इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह मामला कृषि क्षेत्र में समय पर संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता को फिर से उजागर करता है।