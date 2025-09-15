Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

अलवर में डीएपी खाद की किल्लत, पुलिस पहरे में हो रहा खाद वितरण 

अलवर जिले में डीएपी खाद की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतारें लगीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई और धक्का-मुक्की जैसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 15, 2025

अलवर जिले में डीएपी खाद की कमी के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में खाद लेने पहुंचे किसानों की लंबी कतारें लगीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई और धक्का-मुक्की जैसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया। किसानों का कहना है कि समय पर खाद न मिलने के कारण उनकी बुवाई प्रभावित हो रही है और वे अपने खेतों में समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं।

समिति प्रबंधन ने बताया कि जल्द ही खाद की नई खेप मंडी में पहुंचेगी, जिससे किसानों की परेशानी कम होगी। किसानों ने सरकार से अपील की है कि हर सीजन में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें बार-बार इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह मामला कृषि क्षेत्र में समय पर संसाधनों की उपलब्धता की आवश्यकता को फिर से उजागर करता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 04:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में डीएपी खाद की किल्लत, पुलिस पहरे में हो रहा खाद वितरण 

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.