Alwar: 4 बच्चों को छोड़कर चली गई पत्नी, आहत पति ने ससुराल में पहुंचकर खुद को लगाई आग, 90 प्रतिशत झुलसा

अलवर। एक युवक ने शहर के दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास अपने ससुराल के बाहर खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कर आग लगा ली। जिससे उसका पूरा शरीर झुलस गया। युवक की पहचान रवि कुमार उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र अमरसिंह जाटव निवासी रणजीत नगर हाल निवासी धूणी नाथ की बगीजी थाना बगड़ तिराहा के रूप में हुई। घटना बुधवार दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है। अखैपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया।