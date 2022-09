साइकिल पर निकले स्वास्थ्य मंत्री, कहा- सभी के पास हो आयुष्मान कार्ड, 10 लाख तक बढ़ सकती है इलाज की सीमा

Ayushman Card: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister) ने आयुष्मान जागरुकता रैली में 2 किलोमीटर चलाई साइकिल, छात्रों को बांटे गए आयुष्मान कार्ड, मंत्री ने कहा- वर्तमान में आयुष्मान कार्ड, डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से की जा रही है इलाज की व्यवस्था

अंबिकापुर. Ayushman Card: स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग विभाग द्वारा आयोजित साइकिल रैली में शामिल हुए। उन्होंने रैली में करीब 2 किमी साइकिल चलाकर आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) बनवाने लोगों को प्रोत्साहित किया। रैली अंबिकापुर के मणिपुर स्कूल से प्रारंभ होकर मल्टी परपज स्कूल में समाप्त हुई। रैली के पश्चात शासकीय बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा छात्र छात्राओं को आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है।

Health minister came out on bicycle