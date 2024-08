Flood in river: नदी में अचानक बढ़ गया जल स्तर, पुल नहीं होने से दूसरे छोर पर घंटों फंसे रहे स्कूली बच्चे

Flood in river: वर्षों से पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं ग्रामीण लेकिन जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को इससे कोई लेना-देना नहीं, एंबुलेंस तक नहीं पहुंचा पाता है गांव में

Flood in river: जिले के लखनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम पटकुरा और चिता घुटरी के बीच बहने वाली नदी का जल स्तर बढऩे (Flood in river) से मंगलवार की शाम लगभग 4 बजे दो दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे और ग्रामीण नदी के दूसरी छोर पर फंसे रहे। पहाड़ी नदी होने के कारण बरसात के दिनों में पटकुरा नदी का जल स्तर बढ़ (Flood in river) जाने से नदी पार कर आने जाने वाले स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए खतरा बना रहता है।